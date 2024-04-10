Zonguldak'ta dur ihtarına uymadı: Motosiklet sürücüsüne 43 bin 913 TL ceza

Yurt genelinde Ramazan Bayramı coşkuyla karşılandı.
Zonguldak Karadeniz Ereğli'de ise hareketli anlar yaşandı.
Bir motosiklet sürücüsünün Şehit Ömer Halisdemir Bulvarı'nda trafiği tehlikeye düşürmesi ve süratli seyir etmesi polis ekiplerini alarma geçirdi.
Karadeniz Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri güzergahlarda pek çok ekibini görevlendirdi.
Daha önce de hakkında işlem yapılmış
Dur uyarılarına aldırış etmeyen ve süratli bir şekilde Kışla Sanayi Sitesi'ne giriş yapan motosiklet sürücüsünün kullandığı motosikletin plakası tespit edildi.
Bölgede ekipler motosikletli sürücüyü yakalamak için aramalara başladı. Söz konusu motosiklet ile ilgili daha önce de ekiplerin işlem yaptığı öğrenildi.
48 bin 913 TL ceza uygulandı
Osmantepe mevkisinde ekipler motosikleti park halinde bulundu. 18 Yaşından küçük olduğu tahmin edilen genç ise polis ekipleri tarafından yakalandı.
Motosikletin trafiğe çıkma yasağı bulunduğu belirlendi. Sürücüye 48 bin 913 lira cezai işlem uygulandı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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