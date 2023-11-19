Şile ve Zonguldak'ta eğitime bir gün ara: Okullar tatil edildi İstanbul Şile ve Zonguldak'ta olumsuz hava şartları nedeniyle 20 Kasım Pazartesi günü tüm resmi-özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitim öğretime bir gün süreyle ara verildi.

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Türkiye kışın etkisi altına girdi.

Ülke genelinde etkili olan şiddetli yağış, fırtına ve kar yağışı nedeniyle bazı illerde eğitime ara veriliyor.

Şile'de okullar tatil

İstanbul Valiliği yoğun yağış nedeniyle Şile'de ilk ve orta dereceli okullarda pazartesi günü tatil edildiğini duyurdu.

İstanbul Valiliği'nden yapılan duyuruda şunlar kaydedildi:

İstanbul’da etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle Şile'de 20 Kasım Pazartesi günü ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün süreyle ara verilmiştir. Bu karara paralel olarak, Şile İlçesi’ndeki kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ya da kronik hastalığı bulunan personel de 20 Kasım tarihinde idari izinli sayılacaktır.

Zonguldak'ta eğitime 1 gün ara

Ayrıca Zonguldak ilinde de eğitim ve öğretime 1 gün ara verildi.

Zonguldak Valiliği konuyla ilgili açıklama yaptı.

İdari izinli sayılacaklar

Valilik açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

Zonguldak il genelinde olumsuz hava şartları nedeniyle 20 Kasım 2023 Pazartesi günü tüm resmi-özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (rehabilitasyon merkezleri ve özel kurslar dahil) eğitim öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir.



Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelde 20 Kasım 2023 tarihinde bir gün idari izinli sayılacaktır.

Gemiyle irtibat kesildi

Zonguldak'ta fırtına nedeniyle sığındığı limandan çıktıktan sonra irtibat kesilen gemiyle iletişim kurulmaya çalışılıyor.

Alınan bilgiye göre, Rusya'dan İzmir Aliağa Limanı'na yük taşıyan Türk bayraklı gemi, Karadeniz bölgesinde etkili olan fırtına nedeniyle Ereğli Limanı'na sığındı. Burada barınamayınca tekrar hareket eden gemiyle irtibat, iç limandan çıktıktan kısa süre sonra kesildi.

Liman yetkililerinin, "Kafkametler" isimli 12 Türk personeli bulunan gemiyle yeniden iletişim kurma çalışmaları sürüyor.

Dalgalar sahili vurdu

Ereğli ilçesinde 5 metreyi aşan dalgalar ilçe sahiline vurdu. Sahildeki yürüyüş yoluna kadar deniz taşarken, kafelerin bahçelerine dalgalar geldi.

Masa ve sandalyeler ile iş yerlerinde hasar oluştu.