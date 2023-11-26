Zonguldak'ta eğitime fırtına engeli! Okullar 1 gün tatil edildi Zonguldak Valiliği, kuvvetli yağış ve fırtına nedeniyle il genelinde yarın (27 Kasım 2023) eğitime ara verildiğini duyurdu.

AA & Ensonhaber

Tüm yurtta görülen kuvvetli yağış ve fırtına yaşamı olumsuz etkiliyor.

Fırtınadan en çok etkilenen illerden biri de Zonguldak.

Eğitime 1 gün ara

Zonguldak Valiliği, kuvvetli yağış ve fırtına nedeniyle il genelinde yarın (27 Kasım 2023) eğitime ara verildiğini duyurdu.

Zonguldak Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadeler kullanıldı:

Kuvvetli yağış ve fırtınanın meydana getirebileceği su baskını, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklar dolayısıyla, ilimiz genelinde 27 Kasım 2023 Pazartesi günü tüm resmi-özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (rehabilitasyon merkezleri ve özel kurslar dahil) eğitim öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir.

Kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personeller izinli sayılacak

Açıklamada ayrıca kent genelinde kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı belirtildi.