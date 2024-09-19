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Zonguldak'ta gazilere vefa örneği

Zonguldak'ta gazilere vefa örneği Gaziler Günü kapsamında Zonguldak Valilik binasında düzenlenen tören boyunca sağanak yağışların etkili olması sonrası korumalar ve görevliler tarafından gazilere şemsiye tutulması takdir topladı.