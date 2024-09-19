DHA
Bugün, Gaziler günü kapsamında yurdun birçok bölgesinde törenler düzenlendi.
Ancak, sabah saatlerinde Zonguldak'ta gerçekleştirilen tören boyunca sağanak yağış etkili oldu.
YAĞMUR NEDENİYLE YÜRÜYÜŞ İPTAL EDİLDİ
Gaziler Günü kapsamında düzenlenecek olan yürüyüş olumsuz hava koşulları sebebiyle iptal edildi.
Törende katılımcılar ve öğrenciler, yağmur gelmeyen alanda konumlandı.
KORUMALAR VE GÖREVLİLER ŞEMSİYE TUTTU
Valilik binasında düzenlenen törende bayrağı selamlayan ve çelenk taşıyan gazilere, ıslanmamaları için korumalar ve görevliler tarafından şemsiye tutuldu.
Sağanak altında gerçekleştirilen tören, çelenk sunumunun ardından okunan İstiklal Marşı ve saygı duruşu sonrası sona erdi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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