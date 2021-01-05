Çaycuma'da 'maskesiz girilebilir' yazısı asarak restoranında müşteriye yemek yediren esnaf bir şok daha yaşadı. "Genelge beni bağlamaz" diyerek 24 kez ceza yiyen şahsın iş yeri 15 günlüğüne kapatıldı.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde 13 yıldır esnaflık yapan Erkan Cinbir, iş yerinde maske takma zorunluluğunun olmadığını belirten yazıyla birlikte içeriye müşteri de alınca polisle tartıştı.

Dükkanına gelen polislere "Genelge beni bağlamaz." diyen Cinbir, "Koronavirüs yok." diye adliyeye giderek suç duyurusunda bulundu.

KORONAVİRÜS YOK DEYİP SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Cinbir, sokağa maskesiz çıkınca polis ekiplerince karakola götürüldü. Esnafa, 24. kez ceza yazıldı. Cinbir'e bu kez de genelgeye uymadığı gerekçesiyle 15 günlük iş yeri kapatma cezası verildi.

Çaycuma Belediye Başkanlığı'na bağlı ekipler, Cinbir'in iş yerine gelerek geçici kapatma işlemlerini gerçekleştirmek istedi. İş yeri kapatma cezasını Çaycuma Kaymakamlığı'na maske takmadan giderek sormak isteyen Cinbir ile görevliler arasında kısa süreli tartışma yaşandı.

Zonguldak'ta genelgeye uymayan esnafın iş yeri 15 günlüğüne kapatıldı ViDEO

"BU DAVADA ASLA GERİ VİTES YAPMAYACAĞIM"

Bir süre sonra Kaymakam ile görüşen Cinbir, kendisine İçişleri Bakanlığınca yayınlanan genelge doğrultusunda işlem yapıldığı hatırlatılması üzerine iş yerine geri döndü. Cinbir, "Genelge bizi bağlamaz sözümüzün arkasında durmaya devam ediyoruz. Bu bağlamda da Çaycuma Kaymakamlığı tarafından belediyeye iş yerimize 15 gün kapatma yazısı gönderilmiş. Sabah saatlerinde bunu sormaya gittiğimizde dışarı çıkartıldık. Bunun peşine Kaymakam beyle gittik görüştük. Kaymakam Bey de genelgelere baktığını, İçişleri Bakanlığı genelgesini uygulamak zorunda olduğunu söyledi. Bizim de genelgelere uymamız gerektiğini söyledi. Ben de kendisine 2 çocuğum ve yanımda çalışan insanlar olduğunu söyledim. 15 gün boyunca gelirimiz yok, ekmeğimiz yok dedik. Bu konuda kendilerinden bir şey bekledik. Biz bu işten asla memnun değiliz. Kendi insanlarına düşman olan yönetim şekli hiçbir şekilde yok. Ben bu davadan asla geri vites yapmayacağım. Sonuna kadar anayasal hakkımı sürdüreceğim. Belediye ekiplerince bu yazı bize tebliğ edildi. Kaymakamlık bu yazıyı iletmese belediye nereden bilecek. Yasal mevzuatı inceleyip yasal işlemlere başlayacağız." diye konuştu.