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DHA

Zonguldak'ta Türkiye Taşkömürü Kurumu’na bağlı Armutçuk Müessesi’nde, 7 Mart 1983'te grizu patlaması meydana geldi.

Grizu faciasında 103 maden işçisi yaşamını yitirdi.

Patlamada hayatını kaybedenler, facianın 42’nci yılında da unutulmadı.

ANMA TÖRENİ DÜZENLENDİ

Grizu faciasın 42’nci yılı dolayısıyla anma programı gerçekleştirildi.

Facianın meydana geldiği Armutçuk Müessesesi’nde düzenlenen anma programına Ereğli Kaymakamı Mehmet Yapıcı, AK Parti Zonguldak Milletvekili Saffet Bozkurt, CHP Zonguldak Milletvekili Eylem Ertuğrul, TTK Genel Müdür Yardımcısı Fazlı Uncu, Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, Maden Şehit Aileleri Derneği Başkanı Rıza Kılıçarslan ile GMİS yöneticileri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

ŞEHİT MADENCİLER İÇİN KUR'AN-I KERİM OKUNUP DUALAR EDİLDİ

Madenciler için saygı duruşunda bulunulan törende konuşan GMİS Armutçuk Şube Başkanı Şanver Turan, 42 yıl önce şehit olan 103 maden işçisini, tüm maden şehitlerini ve vatanın tüm şehitlerini sevgi, saygı ve rahmetle andıklarını söyledi.

Şehit madenciler için Kur’an-ı Kerim okunup dualar edilen programın ardından maden işçileri ocağa inip mesailerine başladı.