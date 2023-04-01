Zonguldak'ta güneşli hava: Vatandaş sahile akın etti

İHA

Zonguldak’ta sağanak yağış ve kar yağışının ardından güneş yüzünü gösterdi.

8 derecelere kadar düşen hava sıcaklığı ise artarak 17 dereceye yükseldi.

Hava sıcaklığının yükselmesi ile vatandaşlar kendilerini sahile attı.

Vatandaşlar güzel havada güneşlenerek, yürüyüş yaptı.

Esnaf Hacı Kara, şu ifadeleri kullandı;

Öncelikle herkesin Ramazan ayı mübarek olsun. Havalar çok iyi gidiyor. Bir iki gün yağmur ve kar yağdı. Arkasından güzel bir güneş bıraktı. Hava harika, herkesi sahile bekliyoruz. Sahile ilgi var. Hava güzel olunca sahilin boş kalma şansı yok. Kıştan çıktık, artık yaz moduna girdik.