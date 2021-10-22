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    Zonguldak'ta hızlı giden otomobil kontrolü kaybedince yan yattı

    Çaycuma ilçesinde bir otomobil kavşaktan hızlı dönmesi sonucunda yan yattı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları hastaneye kaldırdı.
    • İHA
    • 22.10.2021 - 23:28
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    Zonguldak'ta hızlı giden otomobil kontrolü kaybedince yan yattı

    Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde feci bir kaza gerçekleşti.

    Alkollü olduğu söylenen sürücü A.K. aracıyla kavşaktan hızlı dönerken direksiyon hakimiyetini kaybederek aracıyla yan yattı.

    Kazayı gören diğer sürücüler 112 Acil Servisi ve polisi arayarak yardım istedi. Işıklarda aracın yan yatmasıyla trafik durma noktasına geldi.

    Zonguldak ta hızlı giden otomobil kontrolü kaybedince yan yattı #1

    YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

    Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı A.K. ve yanında bulunan Ş.K.'yi ambulansla Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

    Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri kaza yapan aracı çekici yardımıyla yoldan kaldırarak trafiği tekrar düzenledi.

    Zonguldak ta hızlı giden otomobil kontrolü kaybedince yan yattı #2

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