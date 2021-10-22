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- Zonguldak'ta hızlı giden otomobil kontrolü kaybedince yan yattı
Zonguldak'ta hızlı giden otomobil kontrolü kaybedince yan yattı
Çaycuma ilçesinde bir otomobil kavşaktan hızlı dönmesi sonucunda yan yattı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları hastaneye kaldırdı.
- İHA
- 22.10.2021 - 23:28
Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde feci bir kaza gerçekleşti.
Alkollü olduğu söylenen sürücü A.K. aracıyla kavşaktan hızlı dönerken direksiyon hakimiyetini kaybederek aracıyla yan yattı.
Kazayı gören diğer sürücüler 112 Acil Servisi ve polisi arayarak yardım istedi. Işıklarda aracın yan yatmasıyla trafik durma noktasına geldi.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı A.K. ve yanında bulunan Ş.K.'yi ambulansla Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri kaza yapan aracı çekici yardımıyla yoldan kaldırarak trafiği tekrar düzenledi.