Zonguldak'ta iki katlı binada yangın meydana geldi

Zonguldak'ta iki katlı binada yangın meydana geldi

Tepebaşı Mahallesi'nde bilinmeyen nedenle çıkan yangını, itfaiye ekipleri güçlükle söndürdü. Yaşanan olay sonrası polis ekipleri bir kişiyi gözaltına aldı.

Zonguldak’taki Tepebaşı Mahallesi'nde yangın çıktı.

Rüzgarlı Caddesi'nde bulunan iki katlı bir evin ikinci katındaki yangına müdahale etmek için itfaiye ekipleri geldi.

Kısa sürede büyüyen alevler bütün evi sararken olay yerine takviye ekipleri de gelerek destek oldu.

BİR KİŞİ GÖZALTINA ALINARAK, KARAKOLA GÖTÜRÜLDÜ

Kontrol altına alınan yangında söndürme çalışmasının ardından bölgede soğutma çalışması yapıldı.

Bölgeye gelen polis ekipleri, yangınla ilgisi olduğu iddia edilen bir kişiyi de gözaltına alarak, karakola götürdü.

Öte yandan yangın olan yakındaki metruk binada da yangın çıktığı ve ekipler tarafından söndürüldüğü öğrenildi.