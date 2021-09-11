Euro
10.012
0.19%
Dolar
8.4557
0.22%
Altın
486.11
-0.14%
Borsa
1.439
-0.96%
Bitcoin
383.429
-2.76%
EXEN Coin
24.06
-4.67%
16ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 16 C

    Zonguldak'ta iki katlı binada yangın meydana geldi

    Tepebaşı Mahallesi'nde bilinmeyen nedenle çıkan yangını, itfaiye ekipleri güçlükle söndürdü. Yaşanan olay sonrası polis ekipleri bir kişiyi gözaltına aldı.
    • İHA
    • 11.09.2021 - 06:51
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Zonguldak'ta iki katlı binada yangın meydana geldi

    Zonguldak’taki Tepebaşı Mahallesi'nde yangın çıktı.

    Rüzgarlı Caddesi'nde bulunan iki katlı bir evin ikinci katındaki yangına müdahale etmek için itfaiye ekipleri geldi.

    Kısa sürede büyüyen alevler bütün evi sararken olay yerine takviye ekipleri de gelerek destek oldu.

    BİR KİŞİ GÖZALTINA ALINARAK, KARAKOLA GÖTÜRÜLDÜ

    Kontrol altına alınan yangında söndürme çalışmasının ardından bölgede soğutma çalışması yapıldı.

    Bölgeye gelen polis ekipleri, yangınla ilgisi olduğu iddia edilen bir kişiyi de gözaltına alarak, karakola götürdü.

    Öte yandan yangın olan yakındaki metruk binada da yangın çıktığı ve ekipler tarafından söndürüldüğü öğrenildi.

    Zonguldak ta iki katlı binada yangın meydana geldi #1

    Zonguldak ta iki katlı binada yangın meydana geldi #2

    Zonguldak ta iki katlı binada yangın meydana geldi #3

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir