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    Zonguldak'ta jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

    Zonguldak'ta jandarma ekipleri bir ikamete düzenledikleri baskında kenevir bitkisi ve tabanca ele geçirdi. Operasyonda ikamet sahibi gözaltına alındı.
    • İHA
    • 04.06.2020 - 19:40
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    Zonguldak'ta jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

    Edinilen bilgiye göre, Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı KOM ve İstihbarat Şube Müdürlükleri ile Kilimli İlçe Jandarma Komutanlığınca düzenlenen istihbari faaliyetler sonucunda Gelik beldesi Esen Mahallesi'nde N.A.'nın (50) izinsiz olarak kenevir bitkisi yetiştirdiği bilgisi alındı.

    1 ADET KURU SIKI TABANCA VE 5 TANE DE FİŞEK BULUNDU

    Alınan arama talimatının ardından şüphelinin ev ve eklentilerinde yapılan arama sonucunda 495 kök kenevir bitkisi, 1 adet faturasız kuru sıkı tabanca ile 5 adet fişek ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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