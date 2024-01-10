Haberler



Gündem



Zonguldak'ta kar başladı: Gece saatlerinde daha çok artacak

Zonguldak'ta kar başladı: Gece saatlerinde daha çok artacak Kandilli mevkisinde kar yağışı etkili olurken, yetkililer sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Yağışların gece saatlerinde daha da artması bekleniyor.