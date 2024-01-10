Zonguldak'ta kar başladı: Gece saatlerinde daha çok artacak

İHA
Türkiye'nin dört bir yanından kar haberleri geliyor.
Zonguldak-İstanbul karayolu Kandilli mevkisinde, hava sıcaklığının 1 dereceye kadar düşmesiyle kar yağışı başladı.
Daha da artacak
Kar yağışının aralıklarla yağmurla birlikte etkili olması ve gece saatlerinde daha da artması bekleniyor. Ekipler olumsuzluklara karşı kar küreme araçlarını hazır bekletiyor.
Sürücülere hız uyarısı
Öte yandan, bölge dron ile havadan da görüntülendi. Sürücülerin hızlarını azaltmaları, takip mesafelerini korumaları yönünde uyarılarda bulunuldu.
Meteoroloji yetkilileri, sıcaklıkların mevsim normallerinin altına düşmesiyle birlikte bölgede kar yağışının bir süre daha devam edebileceğini belirtti.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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