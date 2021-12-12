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    Zonguldak'ta kaza yapan oğluna babasından şaşırtan tepki

    Ereğli'de araca ve elektrik direğine çarptıktan sonra bir evin bahçesine uçan otomobilin sürücüsü Mustafa Çiv yaralandı. Olya yerine gelen baba, oğluna 'Geberseydi keşke' diyerek tepki gösterdi.
    • DHA
    • 12.12.2021 - 16:57
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    Zonguldak'ta kaza yapan oğluna babasından şaşırtan tepki

    Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde Bağlık Mahallesi Hacı Abdurrahman Gül Sokak'ta meydana gelen kazada Mustafa Çiv yönetimindeki 67 TM 748 plakalı otomobil, yokuşta sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesiyle hareket halindeki 67 LP 453 plakalı otomobile ve elektrik direğine çarptı.

    Daha sonra otomobil, demir korkulukları yıkarak evin bahçesine uçtu.

    HASTANEYE KALDIRILDI

    Kazada sürücü Çiv yaralandı, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çiv, Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

    BABADAN PES DEDİRTEN TEPKİ

    Kazayı haber alıp, olay yerine gelen Mustafa Çiv'in babası Hüseyin Çiv ise hasar gören otomobili görünce sinirlendi.

    Çevredekilerin "Cana bir şey gelmesin" demesi üzerine baba Çiv, oğluna "Geberseydi keşke” diyerek tepki gösterdi.

    Otomobil çekici ile kaldırılırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

    Zonguldak ta kaza yapan oğluna babasından şaşırtan tepki #1

    Zonguldak ta kaza yapan oğluna babasından şaşırtan tepki #2

    Zonguldak ta kaza yapan oğluna babasından şaşırtan tepki #3

    Zonguldak ta kaza yapan oğluna babasından şaşırtan tepki #4

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