Haberler

Gündem Haberleri

Zonguldak'ta kaza yapan oğluna babasından şaşırtan tepki

Zonguldak'ta kaza yapan oğluna babasından şaşırtan tepki

Ereğli'de araca ve elektrik direğine çarptıktan sonra bir evin bahçesine uçan otomobilin sürücüsü Mustafa Çiv yaralandı. Olya yerine gelen baba, oğluna 'Geberseydi keşke' diyerek tepki gösterdi.