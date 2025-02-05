Su azaldıkça, kalıntılar daha da görünür hale geldi...
Kuraklık, yıllar önce su altında kalan köyü gün yüzüne çıkardı.
KURAKLIKLA KARŞI KARŞIYA
Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesindeki Kızılcapınar Barajı, kentin içme suyu kaynağı.
Ancak son dönemde kuraklık tehdidiyle karşı karşıya.
TEHLİKENİN BOYUTUNU GÖZLER ÖNÜNE SERİYOR
36 milyon metreküp kapasiteli barajda su seviyesi, 100 kotunda bulunuyor.
Yıllar önce baraj yapılınca su altında kalan Ova köyünün kalıntıları da tehlikenin boyutunu gözler önüne seriyor.
TASARRUF ÇAĞRISI YAPILDI
Karadeniz Ereğli Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri yetkilileri, tasarruf çağrısı yaptı.
Açıklamada, vatandaşların özellikle bahçe sulama, araç yıkama konularında duyarlı davranmaları, suyu tasarruflu kullanmaları istendi.
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