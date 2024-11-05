Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde köpeklerin saldırısına uğrayarak yaralanan tilki fabrikaya sığındı. Tilki, belediyenin merkezinde tedavi altına alındı.

FABRİKAYA SIĞINDI

Çayboyu Sokak üzerinde akşam saatlerinde bir fabrikanın bahçesine yaralı bir tilki sığındı. Tilki, işçiler tarafından fark edilince ekiplere haber verildi.

Yiyecek aramak için ilçe merkezine indiği düşünülen tilkinin köpekler tarafından saldırıya uğrayıp yaralanınca fabrikanın bahçesine sığındığı öğrenildi. İşçilerin ihbarı üzerine belediyenin Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi ekipleri fabrikaya gelerek tilkiyi bulunduğu yerden çıkarttı. Tilki, tedavi edilmek üzere merkeze götürüldü.

Muayenede, ayağında yaralar olduğu tespit edilen tilkinin tedavisinin ardından doğaya salınacağı öğrenildi