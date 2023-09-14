Zonguldak'ta maden ocağı göçüğünde yaralanan 5 işçi taburcu edildi Yerin eksi 450 kotunda meydana gelen göçükte 7 işçi mahsur kaldı. İşçilerden 1'i hayatını kaybederken, 6'sı tedavi altına alındı. Tedavi gören işçilerden 5'inin taburcu olduğu aktarıldı.

İHA

Zonguldak'ta bulunan TTK Armutçuk Müessese Müdürlüğüne bağlı maden ocağında panik anları yaşandı.

Maden ocağında yerin eksi 450 kodunda göçük meydana geldi. Oluşan göçükte 7 işçi kaldı.

1 işçi can verdi 6 işçi yaralandı

İşçilerden 45 yaşındaki Ramazan Yıldırım hayatını kaybederken, kazada Coşkun Atalay (41), Rıfat Öztürk (49), Ergün Üstün (44), Ersin Aydın (39), Sercan Hasan (31) ve Talha Yılmaz (23) yaralandı.

Talha Yılmaz Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, diğer yaralı madenciler ise Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

5'i taburcu edildi

Yaralı işçilerden dün 3’ü, bugün de 2’si olmak üzere 5 işçi taburcu edildi. Yaralı işçilerden Rıfat Öztürk’ün hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Hayatını kaybeden maden işçisi Ramazan Yıldırım, bugün Kdz. Ereğli ilçesine bağlı Ormanlı beldesinde toprağa verilecek.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)