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- Zonguldak'ta maden ocağında iş kazası: 1 işçi yaşamını yitirdi
Zonguldak'ta maden ocağında iş kazası: 1 işçi yaşamını yitirdi
- İHA
- 11.01.2021 - 09:26
Türkiye Taşkömürü Kurumu Karadon müessese müdürlüğü Gelik İşletme Müdürlüğü'ne bağlı maden ocağında iş kazası meydana geldi.
İKİ VAGON ARASINA SIKIŞTI
Gece saat 00:00 ila 08.00 vardiyasında meydana gelen iş kazasında 34 yaşındaki Ramazan Toprak isimli işçi iki vagon arasına sıkıştı.
05.30 sıralarında -460 kodunda meydana gelen olayda sıkıştığı yerden çıkarılan maden işçisi kuyu başına getirildi.
HAYATINI KAYBETTİ
Sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen işçinin hayatını kaybettiği belirlendi.
Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırılan işçinin yakınları acı haberle yıkıldı. 2006 yılında maden ocağına kurayla girdiği öğrenilen Ramazan Toprak isimli işçinin evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.
İşçinin yakınları morg önünde sinir krizleri geçirirken Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Hakan Yeşil ve yönetim kurulu üyeleri de morg önüne gelerek aileye taziyede bulundu.
VAGON KAZASINDA İKİNCİ CAN KAYBI
Maden işçisinin cenazesinin otopsi işlemlerinin ardından Çaycuma ilçesine bağlı Karapınar beldesinde toprağa verileceği öğrenildi.
Öte yandan geçen 29 Aralık günü TTK'ya bağlı maden ocağında Soner Dağlıoğlu isimli işçi de vagona sıkışarak hayatını kaybetmişti.