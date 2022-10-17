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    Zonguldak'ta maden ocağında iş kazası yaşandı

    Ereğli'de faaliyet gösteren Türkiye Taş Kömürleri Kurumu Armutçuk Müesssesae Müdürlüğüne bağlı ocağında meydana gelen iş kazasında Asım Çetin isimli maden işçisi yaralandı.
    • 17.10.2022 - 18:52
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    Zonguldak'ta maden ocağında iş kazası yaşandı

    Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessesesi’nde yaşanan maden ocağı patlaması sonucunda 41 madenci şehit oldu.

    Bu olayın ardından bir üzücü haber de Zonguldak'tan geldi.

    Kentin Kandilli beldesindeki Türkiye Taş Kömürleri Kurumu (TTK) Armutçuk Müessese Müdürlüğü’ne bağlı maden ocağının eksi 500 kotunda yaşandı.

    1 maden işçisi vagonlarının arasına sıkıştı

    Asım Çetin isimli maden işçisi, 08-16.00 vardiyasında çalıştığı sırada kömür vagonlarının arasına sıkıştı.

    Diğer maden işçilerinin yardımına koştuğu Çetin için sağlık ekiplerine haber verildi.

    Kısa sürede olay yerine gelen TTK sağlık ekipleri yaralı işçiye ilk müdahaleyi maden ocağında yaptıktan sonra dışarı çıkartıp ambulansa aldı.

    Taburcu edildi

    Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi’nde tedavisi yapılan maden işçisi taburcu edilerek evine gönderildi.

    İHA'nın haberine göre; kaza ile ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

    Zonguldak ta maden ocağında iş kazası yaşandı #1


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