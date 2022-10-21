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    Zonguldak'ta madenciler, Amasra'da ölen 41 meslektaşları için dua etti

    Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde, Türkiye Taşkömürü Kurumu Kozlu Müessese Müdürlüğü'ne bağlı maden ocağında çalışan işçiler, Amasra'daki grizu patlamasında hayatını kaybeden 41 maden işçisi için dua etti.
    • 21.10.2022 - 12:29
    • Güncelleme : 21.10.2022 - 12:34
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    Zonguldak'ta madenciler, Amasra'da ölen 41 meslektaşları için dua etti

    Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden ocağında grizu patlaması nedeniyle 41 madenci hayatını kaybetti.

    Yaşamını yitiren madenciler için Zonguldak Kozlu'da, 08.00- 16.00 vardiyası öncesinde Kur'an-ı Kerim okutuldu.

    Hayatını kaybeden meslektaşlarına dua ettiler

    Gece vardiyasından çıkan işçilerle ocağa girecek işçiler, Genel Maden İşçileri Sendikası Kozlu Şube ile kurum yöneticileri, ocak ağzında toplanıp yaşamını yitiren işçiler için dua etti.

    Dua sonrası mesailerine devam ettiler

    DHA'nın haberine göre sabah vardiyasındaki işçiler, dua sonrası maden ocağına girerek mesailerine devam etti.

    Zonguldak ta madenciler, Amasra da ölen 41 meslektaşları için dua etti #1

    Zonguldak ta madenciler, Amasra da ölen 41 meslektaşları için dua etti #2

    Zonguldak ta madenciler, Amasra da ölen 41 meslektaşları için dua etti #3

    Zonguldak ta madenciler, Amasra da ölen 41 meslektaşları için dua etti #4

    Zonguldak ta madenciler, Amasra da ölen 41 meslektaşları için dua etti #5


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