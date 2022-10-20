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    Zonguldak'ta madenciler Bartın şehitleri için dua etti

    Zonguldak'ta maden ocağında çalışan işçiler, Amasra'daki patlamada hayatını kaybeden 41 işçi için dua etti.
    • 20.10.2022 - 15:22
    • Güncelleme : 20.10.2022 - 16:07
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    Zonguldak'ta madenciler Bartın şehitleri için dua etti

    Türkiye, Bartın'daki maden faciasının yaralarını sarmaya çalışıyor.

    Amasra'da 41 işçinin hayatını keybettiği grizu patlamasının ardından Zonguldak'ta Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Üzülmez Müessesesine ait maden ocağında çalışan işçiler, mesai öncesi şehit meslektaşlarını andı.

    AA'nın haberine göre Zonguldak'taki Üzülmez Müessesesinde Kur'an-ı Kerim okundu.

    Gece vardiyasından çıkan ve sabah vardiyasına girmeye hazırlanan işçiler, vefat eden madenciler için dua etti. İşçiler, daha sonra ocağa inerek görevlerine başladı.

    "Mekanları cennet olsun"

    Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir, yaptığı açıklamada, yaşanılan acının tarifsiz olduğunu belirterek, "Geçen hafta 41 arkadaşımızı kaybettik. Mekanları cennet olsun, Allah rahmet eylesin. Çok üzgünüz. Lütfen iş sağlığı ve güvenliği konusunda tüm uyarı ve önlemlere riayet edelim. Başımız sağ olsun." ifadelerini kullandı.

    Törene, TTK Üzülmez Müessese Müdürü Murat Köseoğlu, İşletme Müdürü Müjdat Birol, GMİS Üzülmez Şube Başkanı Sefer Karakabak, şube ve kurum yöneticileri katıldı.

    Zonguldak ta madenciler Bartın şehitleri için dua etti #1

    Zonguldak ta madenciler Bartın şehitleri için dua etti #2

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