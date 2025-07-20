Zonguldak’ta nikah memuru anne kızının nikahını kıydı

Zonguldak’ın Kilimli ilçesine bağlı Muslu beldesinde, Belediye Sosyal Tesisleri’nde gerçekleşen törende, İldem Altaytaş ve Yüksel Karaman hayatlarını birleştirdi.

Ancak bu nikahın en dikkat çeken yanı, nikahı kıyan kişinin gelinin annesi olmasıydı.

20 yıldır Muslu Belediyesi’nde nikah memuru olarak görev yapan Sibel Altaytaş, kızı İldem’in nikahını kıymak için sahneye çıktı.

Duygusal anlar yaşayan Altaytaş, davetlilere seslenerek şunları söyledi:

“Çok teşekkür ederim hepinize, bilmiyorum… Kızımın nikahını kıymak bana nasip oldu. Ağlarsam kusura bakmayın.”

Konuşmasına resmi nikah prosedürleriyle devam eden Altaytaş, çiftin evlenmelerine engel bir durum olmadığını belirtti.

Ardından klasik “Eş olarak kabul ediyor musunuz?” sorusunu hem kızına hem damada yöneltti.

İki taraftan da “Evet” yanıtı alınca nikahı resmen kıydı.

'ÜZDÜĞÜN AN BEN VARIM'

Nikah sonunda aile cüzdanını takdim eden Sibel Altaytaş, damada seslenerek şu sözleriyle salonda alkış aldı:

“Öncelikle Yüksel, kızımı hiç üzme. Biz onu el bebek gül bebek büyüttük. Çok mutlu et çocuğumu, üzme. Üzdüğün an ben varım. Yavrularım bir ömür mutlu olun.”

Törenin ardından genç çift ve davetliler müzik eşliğinde eğlenirken, gelin ve damadın birlikte zeybek oynaması da geceye damga vurdu.