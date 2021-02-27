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    Zonguldak'ta oğlunu ensesinden bıçakladı

    Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde Devlet Hastanesi'nin acil servisinde pansuman görevlisi olarak çalışan Yusuf A., oğlunu ensesinden bıçakladı.
    • İHA
    • 27.02.2021 - 16:56
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    Zonguldak'ta oğlunu ensesinden bıçakladı

    Zonguldak’ın Çaycuma ilçesi Miyesserler köyünde meydana gelen olayda iddiaya göre, Çaycuma Devlet Hastanesi'nin acil servisinde pansuman görevlisi olarak görev yapan Yusuf A., 16 yaşındaki oğlu O.A'yı ensesinden bıçakladı.

    ORMANLIK ALANDA OĞLUNU BIÇAKLADI

    Baba Yusuf A’nın ormanlık alanda oğlunu ensesinden bıçakladıktan sonra karakola giderek 'ben oğlumu bıçakladım' diyerek teslim olduğu öğrenildi. Olayı üzerine harekete geçen ekipler bölgeye hareket etti.

    Olay yerine giden ekipler O.A’yı yerde kanlar içerisinde buldu.

    Zonguldak ta oğlunu ensesinden bıçakladı #1

    DURUMU AĞIR

    Ekipler ağır yaralı O.A’ya ilk müdahaleyi yaparak ambulans ile Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Durumu ağır olduğu öğrenilen çocuğun Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk olduğu öğrenildi.

    Zonguldak ta oğlunu ensesinden bıçakladı #2

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