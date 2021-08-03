Euro
9.9986
0.76%
Dolar
8.4077
0.72%
Altın
489.59
0.59%
Borsa
1.403
0.2%
Bitcoin
323.700
-1.57%
EXEN Coin
23.15
-5.04%
32ºC
İstanbul
Güneşli 32 C

    Zonguldak'ta ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

    Arazide çıkan yangının bildirilmesiyle ekipler bölgeye gönderildi. Alevler, büyümeden kontrol altına alındı.
    • AA
    • 03.08.2021 - 14:52
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Zonguldak'ta ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

    Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı.

    Yangın, Göktepe Mahallesi Gora mevkisinde B.K'ye ait arazide henüz belirlenemeyen nedenle başladı.

    ALEVLERE ANINDA MÜDAHALE

    B.K'nin durumu bildirmesi üzerine olay yerine Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ile Ereğli Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

    Mahalle sakinleri de "pat pat" olarak tabir edilen tarım araçlarıyla bölgeye gelerek söndürme çalışmalarına destek verdi.

    BÜYÜMEDEN KONTROL ALTINA ALINDI

    İtfaiye ekipleri, yaklaşık 40 dakikalık çalışmanın ardından yangını söndürdü. Yangında yaklaşık bir dönümlük alan zarar gördü.

    Zonguldak ta ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü #1

    Zonguldak ta ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü #2

    Zonguldak ta ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü #3

    Zonguldak ta ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü #4

    Zonguldak ta ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü #5

    Zonguldak ta ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü #6

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir