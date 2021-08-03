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- Zonguldak'ta ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
Zonguldak'ta ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
Arazide çıkan yangının bildirilmesiyle ekipler bölgeye gönderildi. Alevler, büyümeden kontrol altına alındı.
- AA
- 03.08.2021 - 14:52
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı.
Yangın, Göktepe Mahallesi Gora mevkisinde B.K'ye ait arazide henüz belirlenemeyen nedenle başladı.
ALEVLERE ANINDA MÜDAHALE
B.K'nin durumu bildirmesi üzerine olay yerine Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ile Ereğli Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Mahalle sakinleri de "pat pat" olarak tabir edilen tarım araçlarıyla bölgeye gelerek söndürme çalışmalarına destek verdi.
BÜYÜMEDEN KONTROL ALTINA ALINDI
İtfaiye ekipleri, yaklaşık 40 dakikalık çalışmanın ardından yangını söndürdü. Yangında yaklaşık bir dönümlük alan zarar gördü.