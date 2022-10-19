Zonguldak'ta polis, yıkıma engel olan kadını elini öperek ikna etti

Zonguldak'ta polis, yıkıma engel olan kadını elini öperek ikna etti

Kentsel dönüşüm nedeniyle yol açılma kararını protesto eden mahalle sakinleri, iş makinelerine engel olmak istedi. Polis memuru, "Ben anneyim, beni üzmeyin" diyen kadının elini öptü.

Zonguldak, Meşrutiyet Mahallesi Cengiz Topel Caddesi üzerindeki terk edilmiş bir binanın kentsel dönüşüm nedeniyle yıkılmasına karar verildi.

Yıkılacak binaya gidecek yol olmayınca, planda yaya yolu olarak gözüken güzergahtan yol açılıp binaya ulaşılması için mahkemeye başvuruldu.

Mahkeme, yolun açılmasına karar verdi.

Evlerinin zarar göreceğinden korktular

Mahkeme tarafından alınan karara itiraz eden mahalle sakinleri, iş makinelerinin yol açılma sırasında evlerine zarar vereceği endişesiyle makinelere karşı direnip engel olmak istedi.

Belediye ve emniyet yetkililerinin mahalleliyi ikna etme çalışmaları uzun sürdü.





Mahalle sakinleri yola oturarak tepki gösterdiler

Mahallede yaşayan vatandaşlar iş makinelerinin açmak istediği yola oturarak tepki gösterdi.

Olaya müdahale eden çevik kuvvet ve toplum destekli polisler, çeşitli güvenlik önlemi aldı.





Polis memuru mahalle sakininin elini öptü



Bir mahalle sakini kadın, oturarak tepkisini sürdürdüğü sırada kendisinden kalkmasını isteyen polis memuruna, "Ben bir anneyim. Beni üzmeyin." dedi. Kadının bu tepkisi üzerine polis memuru mahalle sakininin elini öptü.

Yaşanan diyalogların ardından mahalle sakini tepkisini göstermeye devam etmek için kalkıp apartmanın önüne geçti.

İHA'nın haberine göre, iki apartman arasında asılı bulunan Türk bayraklarının alınmasının ardından yol açılması için çalışmalara başlandı.



