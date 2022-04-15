Zonguldak'ta rakı sofrasını paylaşan CHP'li istifa etti

CHP'li bir grubun içki sofrasından 'iftar' göndermeli paylaşımına gelen tepkiler üzerine, fotoğrafın eski olduğu; paylaşımı yapan üyenin de partiden istifa ettiği açıklandı.

Muhafazakar seçmenleri kendi partisine çekmek isteyen CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu yeni girişimlerde bulunurken, parti örgütünde söz konusu seçmenlere yönelik sergilenen çirkin tavırların ardı arkası kesilmiyor.

Geçtiğimiz akşam Zonguldak'ta bir skandala imza atan CHP'li grup, alkol alırken çekilen fotoğrafı "Bir iftar yemeği de böyle bitti" notuyla sosyal medyada paylaştı.

Tepki yağınca sildiler

Bu grup arasında CHP Kilimli İlçe Başkanı Erol Sarıal ve partili Mehmet Bilgili de vardı.

Paylaşımın ardından tepkilerin hedefi olan taraflardan Mehmet Bilgili, çareyi paylaşımı geri kaldırmakta buldu.

Erol Sarıal: Fotoğraf eski

Ancak tepkiler yine de son bulmadı.

Bunun üzerine Erol Sarıal'tan açıklama geldi. Sarıal fotoğrafın 3 ay öncesine ait olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Ben kutsal ayımızda alkol masalarında resim paylaşarak halkımıza saygısızlık yapmadım, yapmam da. Halkımızın inançlarına, ibadetlerine ve geleneklerine son derece saygılı bir insanım. Alkolle anılan birisi değilim. Ramazan ayında alkol almam.

"Niyetli olmadığımda halka açık yerlerde çay bile içmem"

Niyetli olmasam bile halka açık yerlerde çay dahi içemem. CHP Kilimli İlçe Yönetim Kurulu olarak çalışkan ve inançlı ekibimizle birlikte, ramazan ayı boyunca, her gün evlerde, akşamları da mahalle ve kahve ziyaretlerinde partimizin iktidar yürüyüşüne destek vermek üzere geceli gündüzlü çalışıyoruz."





"Paylaşımı yapan partili istifa etti"

DHA'nın haberine göre, CHP Zonguldak İl Başkanlığı da ek bir açıklama yaparak paylaşımın partiyle ilgisinin olmadığını ve paylaşımı yapan kişinin partiden istifa ettiğini duyurdu.

Açıklama şu şekilde:

"Cumhuriyet Halk Partisi olarak bizler, dinimize, kutsal değerlerimize ve inançlarımıza her zaman önem ve değer vermiş, tüm insanlarımızın inancına ayrım yapmaksızın saygı duymuşuzdur. Dün akşam saatlerinde ramazan ayından çok daha önce çekilmiş bir fotoğrafın, parti üyemiz tarafından kişisel sosyal medya hesabından paylaşılması son derece yanlış olmuştur. Bu paylaşımın partimizin kurumsal kimliğiyle bir ilgisi yoktur, bu kişinin kendisini bağlamaktadır. Bu sebeple bu paylaşımı bir kez daha kabul etmediğimizi ve bu paylaşımı yapan kişiyi bir kez daha kınadığımızı ifade etmek isteriz. Yapılan bu paylaşımın yanlış olduğunun farkına varan üyemiz bugün itibarıyla partimizden istifa etmiş ve partimizle bir bağı kalmamıştır."