Zonguldak'tan sıcak gelişmeleri aktaran TRT Haber muhabiri, yayın esnasında rögara düştü. Kendini toparlayan muhabir 'Yayın kazası oldu' diyerek devam etti.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Batı Karadeniz bölgesine kırmızı uyarı verdi.

6 ilde etkili şekilde yağış ve sel baskınları yaşanacağı öngörülürken, vatandaşlar tedbir konusunda uyarıldı.

Zonguldak da bu uyarı altında olan illerden biri.

Dün sabah saatlerinde Çaydamar Deresi taşarken, bazı iş yerlerini de su bastı. Dere kenarındaki otoparkın istinat duvarı heyelan sonucunda yıkılırken bazı araçlar dereye devrildi.

Ekipler bölgede seferber olurken, olay yerine basın mensupları akın etti.

Muhabir yayın esnasında rögara düştü

TRT Haber muhabiri ise olay yerinde talihsiz bir olay yaşadı.

Sıcak gelişmeleri anlık olarak aktarmaya çalışan muhabir, bölgedeki yoğun su birikintisinin bulunduğu rögara düştü.

"Yayın kazası oldu"

Canlı yayında düşen muhabir "Bir şey yok, bu da bir canlı yayın kazası oldu." diyerek kendini toparladı.

İşte o anlar...

Sel bölgesinde yayın yapan muhabir rögara düştü VİDEO

