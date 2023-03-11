Zonguldak’ta şiddetli rüzgardan caminin minaresi devrildi

Zonguldak’ta öğle saatlerinden itibaren sağanak ve rüzgar etkili oldu.
Alaplı ilçesi Çamcılar Köyü Merkez Mahallesi Camisi’nin sac minaresi rüzgara dayanamayarak kubbenin üstüne yıkıldı.
Minarenin düşmesiyle camide hasar meydana geldi.
Ağaç yola devrildi
Ereğli ilçesi Işıklı Zindancılar köyü mevkisinde ise rüzgarın etkisiyle bir ağaç yola devrildi.
Devrilen ağaç tellere zarar verirince bölgede elektrik kesintisi yaşandı.
Trafik normale döndü
Yol bir süre ulaşıma kapanırken, ağacın kesilerek kaldırılmasıyla trafik akışı normale döndü.
Hasar gören elektrik hattının onarımı için ise çalışma yapıldı.