Zonguldak’ta öğle saatlerinden itibaren sağanak ve rüzgar etkili oldu.

Alaplı ilçesi Çamcılar Köyü Merkez Mahallesi Camisi’nin sac minaresi rüzgara dayanamayarak kubbenin üstüne yıkıldı.

Minarenin düşmesiyle camide hasar meydana geldi.

Ağaç yola devrildi

Ereğli ilçesi Işıklı Zindancılar köyü mevkisinde ise rüzgarın etkisiyle bir ağaç yola devrildi.

Devrilen ağaç tellere zarar verirince bölgede elektrik kesintisi yaşandı.

Zonguldak’ta şiddetli rüzgardan caminin minaresi devrildi

Trafik normale döndü

Yol bir süre ulaşıma kapanırken, ağacın kesilerek kaldırılmasıyla trafik akışı normale döndü.

Hasar gören elektrik hattının onarımı için ise çalışma yapıldı. 

Zonguldak’ta şiddetli rüzgardan caminin minaresi devrildi #1
Zonguldak’ta şiddetli rüzgardan caminin minaresi devrildi #2
Zonguldak’ta şiddetli rüzgardan caminin minaresi devrildi #3
Zonguldak’ta şiddetli rüzgardan caminin minaresi devrildi #4
Zonguldak’ta şiddetli rüzgardan caminin minaresi devrildi #5