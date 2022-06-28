Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle Filyos Çayı taştı, Saltukova beldesinde bazı ev ve iş yerleri su altında kaldı.

Orta Karadeniz'de meydana gelen sağanak yağışlar taşkınlara neden oldu.

Çok sayıda ev ve iş yeri zarar görürken, ekiplerin hızlı müdahalesiyle herhangi bir can kaybı yaşanmadı.

Kuvvetli yağışlar, Orta Karadeniz'in ardından Batı Karadeniz'de de başladı.

Filyos Çayı taştı, evleri su bastı

Zonguldak'ta etkisini sürdüren sağanağın ardından Filyos Çayı'nın taşması sonucu Saltukova beldesindeki ev ve iş yerlerini su bastı.

Evlerinde mahsur kalan bazı vatandaşlar, AFAD ekiplerinin yardımıyla tahliye edildi. Su birikintileri nedeniyle ilerlemekte güçlük çeken bazı araçlar,, vatandaşların yardımıyla bulunduğu yerden kurtarıldı.

Zonguldak'ta şiddetli yağışlar Filyos Çayı'nı taşırdı ViDEO

"Her şeyimiz zarar gördü"

AA'nın aktardığına göre beldede, vatandaşlar ve belediye ekiplerince temizleme çalışması başlatıldı. Vatandaşlardan Yaşar Babaloğlu, dere tarafından gelen suların eve dolduğunu belirterek, şunları anlattı:

"Seslere uyandım, sular birinci kata gelmiş. Bizi kepçeyle aldılar. Alt katta köpeğim kaldı. Hala köpeğim orada. Birinci kat da su içinde. Eşyalarımız, her şeyimiz zarar gördü. Her tarafta zarar var."