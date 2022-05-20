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    Zonguldak’ta su samuru, dereden ördek yakaladı

    Derede ördeği boğarak öldüren su samuru vatandaşları şaşkına çevirdi. O anlar cep telefonlarınca saniye saniye kaydedildi.
    • 20.05.2022 - 16:19
    • Güncelleme : 20.05.2022 - 16:22
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    Zonguldak’ta su samuru, dereden ördek yakaladı

    Zonguldak'ın merkeze bağlı Çaydamar Mahallesi'nde derede esnaf ve vatandaşlar tarafından fark edilen su samuru görenleri şaşkına çevirdi.

    Orada yaşayanların şaşkına döndüğü olayda su samuru ağzında ördeği boğarak öldürdü. Vatandaşlar tarafından amatör kamera ile çekilen görüntülerde su samurunun ağzında ördekle beraber dereden çıkmaya çalıştığı görüntüler saniye saniye görüntülendi.

    Zonguldak’ta su samuru, dereden ördek yakaladı

    "Hiç su samuru görmemiştim"

    İHA'ya yaşanan olayı anlatan Akif Bayrak, "Arkadaşlarla burada dolaşıyorduk. Suda bir boğuşma olduğunu fark ettim. Çok fazla önemsemedim. Meğerse su samuruymuş. Derede ördek vardı yemliyordu. Birden ördeği boğdu. Müdahale etmeye çalıştık ama iş işten geçti. Burada daha önce hiç su samuru görmemiştim. Su samuru ördekle beraber yukarı çıkmaya çalıştı çıkamadı. Sonra gözden kayboldu." şeklinde konuştu.

    Zonguldak’ta su samuru, dereden ördek yakaladı #1

    Zonguldak’ta su samuru, dereden ördek yakaladı #2

    Zonguldak’ta su samuru, dereden ördek yakaladı #3


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