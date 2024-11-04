Zonguldak'ta tacizci belediye başkanının yerine geçecek isim belli oldu

Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Gülüç Belediyesi Başkanı İyi Partili Gökhan Mustafa Demirtaş, çalışanı Duygu K. tarafından cinsel saldırı suçlamasıyla şikayet edilmişti.
Cinsel saldırı suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası ve cinsel taciz suçundan da 10 ay hapis cezasına çarptırılan Demirtaş, cezasının kesinleşmesiyle Eskişehir'de yakalandı.
Demirtaş, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
YERİNE GEÇECEK İSİM BELLİ OLDU
Başkan Demirtaş'ın cezaevine girmesiyle yerine geçecek isim merak konusu olmuştu.
Yeni Gülüç Belde Belediye Başkanlığına vekalet edecek isim belli oldu.
AK PARTİLİ ATİLLA TARIK SEMİZ
Cinsel saldırıdan tutuklanan Zonguldak'ın İyi Partili Gülüç Belde Belediye Başkanı Gökhan Mustafa Demirtaş'ın yerine, AK Partili meclis üyesi Atilla Tarık Semiz vekalet edecek.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış