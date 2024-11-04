Haberler



Gündem



Zonguldak'ta tacizci belediye başkanının yerine geçecek isim belli oldu

Zonguldak'ta tacizci belediye başkanının yerine geçecek isim belli oldu Cinsel saldırıdan tutuklanan Zonguldak'ın İyi Partili Gülüç Belde Belediye Başkanı Gökhan Mustafa Demirtaş'ın yerine, AK Partili meclis üyesi Atilla Tarık Semiz vekalet edecek.