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    Zonguldak'ta taksiyi vermeyen babasını bıçaklayarak öldürdü

    Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde, Egemen Şensoy (26), taksiyi kendisine vermeyen babası Mehmet Şensoy'u (50), bıçaklayarak öldürdü.
    • DHA
    • 23.10.2020 - 18:55
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    Zonguldak'ta taksiyi vermeyen babasını bıçaklayarak öldürdü

    Zonguldak Kozlu'da Güney Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, Egemen Şensoy, iddiaya göre ilçede taksicilik yapan babası Mehmet Şensoy'dan taksiyi kendisine vermesini istedi.

    Babası kabul etmeyince tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Egemen Şensoy, mutfaktan aldığı bıçakla, babasını bıçakladı.

    'TAKSİYİ VER' KAVGASINDA BABASINI ÖLDÜRDÜ

    Kavga seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine, bölgeye ekipler sevk edildi. Eve gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı Mehmet Şensoy’u ambulansla Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne kaldırdı.

    Mehmet Şensoy, burada doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

    Olayın ardından Egemen Şensoy, polis ekiplerince gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.

    Zonguldak ta taksiyi vermeyen babasını bıçaklayarak öldürdü #1

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