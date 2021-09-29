Aracın altında kalmaktan son anda kurtulan talihsiz kadın, refleksle ayağındaki ayakkabıları çıkartıp otomobilin üzerine fırlattı. O anlar ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Zonguldak'ta Acılık Caddesi mevkisinde yaşanan olayda, aralarında henüz bilinmeyen bir nedenle bir otomobil sürücüsü ve bir kadın sözlü olarak tartışma yaşadı.

Büyüyen tartışma sonrası kadın, olay yerinden hızla ayrıldı.

CAN HAVLİYLE BAŞKA BİR ARACIN ARKASINA SAKLANDI

Otomobil sürücüsü ise aracı kadının üzerine sürdü.

Can havliyle park halindeki zabıta aracının arkasına saklanan talihsiz kadın, ayağındaki ayakkabıları çıkartıp otomobile fırlattı.

Zonguldak'ta tartıştığı kadının üzerine otomobilini sürdü

ARACI İKİNCİ KEZ ÜZERİNE SÜRMEYE ÇALIŞTI

Otomobil sürücüsü, ikinci kez kadının üzerine aracı sürmeye çalıştı. Bir süre aracın önünde sürüklenen kadını, çevredeki bir vatandaş son anda çekerek kurtardı.

Sürücünün arkasından bağırarak tepki gösteren kadının, polis merkezine giderek şikayetçi olacağı öğrenildi.

O anlar ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.