Zonguldak'ta trafik kazası! Sıkışan vatandaşlar için zaman mücadelesi

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde yaşanan trafik kazası ardından yaşam mücadelesi başladı.
Otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki beton elektrik direğine çarptı.
Kazada otomobil parçalanırken, sürücü N.Ç. ise araç içinde sıkışırken, eşi A.Ç. ile arka koltukta bulunan K.Y. yaralandı.
Yaralılar araçtan çıkarıldı
Vatandaşlar araç içinde bulunanlara yardıma koşarken olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri, hurdaya dönen otomobilde sıkışan N.Ç. itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.
Hastaneye kaldırıldılar
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalenin ardından sürücü N.Ç. özel bir hastaneye kaldırılırken, K.Y. ile A.Ç. Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Trafik normale döndü
Kazadan dolayı yol trafiğe kapanırken aracın yol kenarına alınması ile trafik normale döndü.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.