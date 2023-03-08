Zonguldak'ta trafik kazası! Sıkışan vatandaşlar için zaman mücadelesi İki aracın çarpışması sonrasında oluşan trafik kazasında araç içerisinde sıkışan 2 vatandaşı çıkartmak için başlayan yaşam mücadelesinde yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde yaşanan trafik kazası ardından yaşam mücadelesi başladı. Otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki beton elektrik direğine çarptı. Kazada otomobil parçalanırken, sürücü N.Ç. ise araç içinde sıkışırken, eşi A.Ç. ile arka koltukta bulunan K.Y. yaralandı. Yaralılar araçtan çıkarıldı Vatandaşlar araç içinde bulunanlara yardıma koşarken olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri, hurdaya dönen otomobilde sıkışan N.Ç. itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Hastaneye kaldırıldılar Sağlık ekiplerinin ilk müdahalenin ardından sürücü N.Ç. özel bir hastaneye kaldırılırken, K.Y. ile A.Ç. Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Trafik normale döndü Kazadan dolayı yol trafiğe kapanırken aracın yol kenarına alınması ile trafik normale döndü. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.