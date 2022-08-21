Zonguldak'ta vatandaşlar halk plajına akın etti

Kentte sıcak havayı ve hafta sonunu fırsat bilen yüzlerce vatandaş, Kapuz Plajı'nı doldurdu.

Zonguldak'tan Akdeniz sahillerini aratmayan kareler görüntülendi.

Sıcak havayı ve hafta sonunu fırsat bilen vatandaşlar, Kapuz plajında akın etti.

Yüzlerce vatandaş, sıcak havanın tadını, denize girerek ve güneşlenerek geçirdi.

Sıcaklık 27 derece

İHA'nın haberine göre; hava sıcaklıkları ise 27 derecelere kadar yükseldi.

"Böyle giderse Eylül ayında da denize girebiliriz"



Vatandaşlar, "Hava çok güzel bizde bu sıcak havanın tadını denize girerek geçirelim dedik. Deniz gerçekten çok güzel. Temiz olması ve plajın çarşı merkezine yakın olması bizim tercih etmemizi sağladı. Böyle giderse Eylül ayında da denize girebiliriz." dedi.