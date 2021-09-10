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    Zonguldak'ta zincirleme kaza meydana geldi

    Ereğli ilçesinde aşırı hız yaparak makas atan bir kişi, kırmızı ışıkta duran araca çarparak zincirleme kazaya neden oldu. Kazayı başlatan şahıs olay yerinden kaçarken, yaralılar hastaneye götürüldü.
    • İHA
    • 10.09.2021 - 05:59
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    Zonguldak'ta zincirleme kaza meydana geldi

    Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde gerçekleşen kaza etrafa tehlike saçtı.

    Gülüç Beldesi girişinde yer alan kavşakta seyir halinde olan otomobil makas atarak ilerlediği sırada kırmızı ışıkta duran İ.Y. idaresindeki hafif ticari kamyonete, daha sonra N.A idaresindeki otomobile çarptı.

    Zonguldak ta zincirleme kaza meydana geldi #1

    IŞIKLARDA DURAN ARACA ÇARPARAK ZİNCİRLEME KAZAYA NEDEN OLDU

    N.A.’nın kullandığı otomobil de çarpışmanın etkisi ile U.B. idaresindeki hafif ticari kamyonete çarptı.

    Aşırı hız yaptığı öğrenilen ve çarpışmanın etkisi ile sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kaldırıma çıkarak durabildi. Kazayı gören çevredeki sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

    Zonguldak ta zincirleme kaza meydana geldi #2

    KAZAYI BAŞLATAN SÜRÜCÜ OLAY YERİNDEN KAÇTI

    Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazaya karışan otomobilin sürücüsü iddiaya göre olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

    Zincirleme trafik kazasında kazaya karışan sürücülerden N.A. yaralandı. Sağlık ekiplerinin olay yerinde ilk müdahaleyi yaptığı yaralı ambulansa alınarak Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

    Zonguldak ta zincirleme kaza meydana geldi #3

    TRAFİK BİR MÜDDET SONRA NORMALE DÖNDÜ

    Polis ekipleri kazanın olduğu bölgede geniş güvenlik önlemi alırken, trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı.

    Kazaya karışan otomobiller çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

    Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

    Zonguldak'ta zincirleme kaza meydana geldi VİDEO

    Zonguldak ta zincirleme kaza meydana geldi #4

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