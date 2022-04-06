Petrol
107.04
0.38%
Euro
16.11
0.37%
Dolar
14.74
0.21%
Altın
913.76
0.31%
Borsa
2325
-0.07%
Bitcoin
667.027
-2.94%
BTXN Coin
31.74
0.12%
Bitexen
15ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 15 C

    Zonguldak'taki köprü faciasında 10. yıla girildi

    Filyos Çayı üzerindeki köprünün bir bölümünün çökmesiyle suya düşerek yaşamını yitiren 15 kişi, olayın 10'uncu yıl dönümünde dualarla anıldı.
    • AA
    • 06.04.2022 - 15:37
    • Güncelleme : 06.04.2022 - 15:39
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Zonguldak'taki köprü faciasında 10. yıla girildi

    6 Nisan 2012'de Zonguldak'ta bulunan Filyos Çayı üzerindeki köprünün çökmesi sonucu, içinde 10 kişi bulunan minibüs ile 5 yaya suya kapılmıştı.

    Korkunç kaza sonrası 11 kişinin cansız bedeni bulunmuş; 4 kişiye ise ulaşılamamıştı.

    Faciada 10. yıl; Dualarla anıldılar

    Köprü faciasının yıl dönümü dolayısıyla bugün hayatını kaybedenler için anma töreni düzenlendi. Filyos Çayı kenarında gerçekleştirilen törende, Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.

    Zonguldak taki köprü faciasında 10. yıla girildi #1

    "Acısı hala içimizde"

    Çaycuma Kaymakamı Muharrem Coşgun, "Hepsine Allah'tan rahmet diliyorum. Allah bir daha böyle facialar, kazalar yaşatmasın. 10 yıl olmasına rağmen hala büyük bir üzüntü içerisindeyiz. Hala o acıyı yaşıyoruz. Yaptığımız işleri düzgün yapmamız lazım." diye konuştu.

    "Önlenebilir bir olaydı"

    Belediye Başkanı Bülent Kantarcı da bu tür olayların hiçbir zaman yaşanmasının istenmediğini dile getirerek, "Maalesef bu olayın meydana gelmesinde sorumlu olanların cezai yargılaması da yapılamadı. Yargılama yapılamadığı için bu çöküşün sebebi de netleştirilemedi, açıklanmadı." dedi.

    Bu tür olayların önlenebilir olduğuna işaret eden Kantarcı, yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet diledi.

    Zonguldak taki köprü faciasında 10. yıla girildi #2

    Zonguldak taki köprü faciasında 10. yıla girildi #3

    Zonguldak taki köprü faciasında 10. yıla girildi #4

    Zonguldak taki köprü faciasında 10. yıla girildi #5

    Zonguldak taki köprü faciasında 10. yıla girildi #6

    Zonguldak taki köprü faciasında 10. yıla girildi #7


    İlginizi Çekebilir

    İzmir'de bir araçta 90 parça tarihi eser bulundu
    3. Sayfa

    İzmir'de bir araçta 90 parça tarihi eser bulundu

    Kourtney Kardashian ile Travis Barker evlendi
    Magazin

    Kourtney Kardashian ile Travis Barker evlendi

    Ulaştırma Bakanlığı, Kılıçdaroğlu'nun sözlerini yalanladı
    Gündem

    Ulaştırma Bakanlığı, Kılıçdaroğlu'nun sözlerini yalanladı

    Görüş Bildir