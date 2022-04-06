Zonguldak'taki köprü faciasında 10. yıla girildi

Filyos Çayı üzerindeki köprünün bir bölümünün çökmesiyle suya düşerek yaşamını yitiren 15 kişi, olayın 10'uncu yıl dönümünde dualarla anıldı.

6 Nisan 2012'de Zonguldak'ta bulunan Filyos Çayı üzerindeki köprünün çökmesi sonucu, içinde 10 kişi bulunan minibüs ile 5 yaya suya kapılmıştı.

Korkunç kaza sonrası 11 kişinin cansız bedeni bulunmuş; 4 kişiye ise ulaşılamamıştı.

Faciada 10. yıl; Dualarla anıldılar

Köprü faciasının yıl dönümü dolayısıyla bugün hayatını kaybedenler için anma töreni düzenlendi. Filyos Çayı kenarında gerçekleştirilen törende, Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.

"Acısı hala içimizde"

Çaycuma Kaymakamı Muharrem Coşgun, "Hepsine Allah'tan rahmet diliyorum. Allah bir daha böyle facialar, kazalar yaşatmasın. 10 yıl olmasına rağmen hala büyük bir üzüntü içerisindeyiz. Hala o acıyı yaşıyoruz. Yaptığımız işleri düzgün yapmamız lazım." diye konuştu.

"Önlenebilir bir olaydı"

Belediye Başkanı Bülent Kantarcı da bu tür olayların hiçbir zaman yaşanmasının istenmediğini dile getirerek, "Maalesef bu olayın meydana gelmesinde sorumlu olanların cezai yargılaması da yapılamadı. Yargılama yapılamadığı için bu çöküşün sebebi de netleştirilemedi, açıklanmadı." dedi.

Bu tür olayların önlenebilir olduğuna işaret eden Kantarcı, yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet diledi.