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Hafta sonunda Karadeniz'deki şehirler yoğun yağış aldı.

Selden hasar alan illerin arasında yer alan Zonguldak'ta sağanağın ardından denize sürüklenen atıklar bölgesinde kirlilik oluşturdu.

Çok sayıda plastik şişe, ilaç şişesi, turşu bidonu, ağaç ve odun parçası ile çeşitli atıklar dalgaların etkisiyle sahil şeridini kirletti.

Denizin rengi değişti

Bu arada dereden akan çamurlu su da denizin rengini değiştirdi.

Zonguldak'taki selin izleri denizde kirliliğe neden oldu

Üzülmez Deresi'nin atıkları limanı kapladı

Kentte 2 gün süren kuvvetli yağışla debisi yükselen Üzülmez Deresi'nin denize sürüklediği atıklar, Limanı'nda toplandı.