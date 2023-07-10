Zonguldak'taki selin izleri denizde kirliliğe neden oldu Karadeniz'deki yoğun yağış alan illerde sel ve heyelan meydana gelmişti. Yağışlar yer yer devam ederken bir yandan da temizlik çalışmaları sürüyor.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin AA Hafta sonunda Karadeniz'deki şehirler yoğun yağış aldı. Selden hasar alan illerin arasında yer alan Zonguldak'ta sağanağın ardından denize sürüklenen atıklar liman bölgesinde kirlilik oluşturdu. Çok sayıda plastik şişe, ilaç şişesi, turşu bidonu, ağaç ve odun parçası ile çeşitli atıklar dalgaların etkisiyle sahil şeridini kirletti. Denizin rengi değişti Bu arada dereden akan çamurlu su da denizin rengini değiştirdi. Üzülmez Deresi'nin atıkları limanı kapladı Kentte 2 gün süren kuvvetli yağışla debisi yükselen Üzülmez Deresi'nin denize sürüklediği atıklar, Zonguldak Limanı'nda toplandı.