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- Zonguldak'taki Silindir Operasyonu'nda 11 kişiye gözaltı
Zonguldak'taki Silindir Operasyonu'nda 11 kişiye gözaltı
Suç örgütlerine yönelik yürütlen operasyon kapsamında yakalanan 11 kişi gözaltına alınırken, fazla sayıda mühimmat ele geçirildi.
- 06.12.2022 - 16:15
- Güncelleme : 06.12.2022 - 16:42
Ülke genelinde yürütülen çeşitli operasyonlara bir yenisi daha eklendi.
Suç örgütlerine yönelik düzenlenen 'Silindir' operasyonu kapsamında Zonguldak'ta da polis ekipleri operasyon düzenledi.
11 kişi gözaltında
Ereğli ilçesinde B.Y. (50) liderliğindeki organize suç örgütüne yönelik yapılan operasyonda, 12 kişiden 11'i yakalanıp gözaltına alındı.
Mühimmat ele geçirildi
Şüphelilerin ev ve iş yerlerindeki aramada 2'si kurusıkı, 11 tabanca, 3 ruhsatsız tüfek, 1009 tabanca mermisi, 147 av tüfeği fişeği, 54 kurusıkı tabanca mermisi, 1 kılıç, bir miktar uyuşturucu madde ele ele geçirildi.