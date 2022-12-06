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    Zonguldak'taki Silindir Operasyonu'nda 11 kişiye gözaltı

    Suç örgütlerine yönelik yürütlen operasyon kapsamında yakalanan 11 kişi gözaltına alınırken, fazla sayıda mühimmat ele geçirildi.
    • 06.12.2022 - 16:15
    • Güncelleme : 06.12.2022 - 16:42
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    Zonguldak'taki Silindir Operasyonu'nda 11 kişiye gözaltı

    Ülke genelinde yürütülen çeşitli operasyonlara bir yenisi daha eklendi.

    Suç örgütlerine yönelik düzenlenen 'Silindir' operasyonu kapsamında Zonguldak'ta da polis ekipleri operasyon düzenledi.

    11 kişi gözaltında

    Ereğli ilçesinde B.Y. (50) liderliğindeki organize suç örgütüne yönelik yapılan operasyonda, 12 kişiden 11'i yakalanıp gözaltına alındı.

    Mühimmat ele geçirildi

    Şüphelilerin ev ve iş yerlerindeki aramada 2'si kurusıkı, 11 tabanca, 3 ruhsatsız tüfek, 1009 tabanca mermisi, 147 av tüfeği fişeği, 54 kurusıkı tabanca mermisi, 1 kılıç, bir miktar uyuşturucu madde ele ele geçirildi.

    Zonguldak taki Silindir Operasyonu nda 11 kişiye gözaltı #1

    Zonguldak taki Silindir Operasyonu nda 11 kişiye gözaltı #2


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