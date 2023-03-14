Zonguldak'tan afet bölgesine gelen jandarma ekipleri döndü Arama kurtarma çalışmalarına katılmak ve depremzedelere yardım etmek için afet bölgesine giden komandolar görevlerini tamamladı.

Türkiye, 6 Şubat'tan bu yana tarihinin en şiddetli depremleriyle mücadele ediyor.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremler, 11 ilde yıkıma neden oldu.

Adeta yerle bir olan kentlerde, 48 binin üzerinde can yitirildi.

Devletin tüm kurumları ilk andan itibaren bölgede çalışmalarını sürdürürken, yıkılan binalara ilişkin de incelemeler yapıldı.

Bu süreçte tüm ihmalkarlıklar bir kez daha gözler önüne serildi.

Hummalı çalışmalar 38'inci günde de devam ederken, farklı illerden arama-kurtarma çalışmaları için gelen ekipler geri dönmeye başladı.

Sahada büyük mücadele verdiler

Ekiplerden biri de Zonguldak'tan geldi.

İl Jandarma Komutanlığınca deprem bölgesinde arama kurtarma faaliyetlerine katılmak, depremzede vatandaşlara yardım etmek, yardım malzemelerin dağıtılmasını sağlamak, bölgede emniyet ve asayiş hizmetlerini yürütmek ve genel kamu güvenliğini sağlamak maksadıyla, Zonguldak Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutanlığı, Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı emrine görevlendirildi.

Zonguldak'a döndüler

2 bin 59 mevcutlu Pazarcık Atatürk Parkı Çadır Kent bölgesinde, depremzede vatandaşlara ait 471 çadırın kurulması, bölgenin güvenliğinin sağlanması, gönderilen yardım malzemelerinin dağıtılması ve öğrencilerin eğitim göreceği dersliklerin hazırlanması faaliyetleri icra edildi. Görevin bitimine müteakip 13 Mart günü Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı'na dönüş yaptı.

Öte yandan Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı tarafından Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı emrine görevlendirilen Jandarma Asayiş Timi ve Trafik Jandarması timlerinin bölgedeki görevlerinin ise sürdüğü öğrenildi.