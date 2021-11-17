Zor sorular: Kocam ayıplı videolar izliyor ne yapmalıyım

Beyaz TV de yayınlanan Hayatta Her Şey Var programına telefonla bağlanan kişi, eşiyle yaşadığı problem hakkında yardım istedi.

Beyaz TV kanalında yayınlanan Hayatta Her Şey Var programına bağlanan ismini vermek istemeyen bir izleyici, psikolog Esra Türeci'ye itirafta bulundu.

Eşinin açık videolar izlediğinden şikayet eden kadın, eşiyle arasında geçen diyaloğu anlattı.

"EŞİM AÇIK SAÇIK VİDEOLAR İZLİYOR"

İsmini vermek istemeyen izleyici, "Evlendiğimizden beri eşim açık saçık videolar izliyor. Ben bunu eşime söyledim, 'Ben erkeğim benim ihtiyaçlarım olabiliyor her zaman sen benim yanımda olamıyorsun' dedi." diyerek yardım istedi.

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"ERKEKLERDE ERGENLİKTEN GELEN BİR ALIŞKANLIK"

Esra Türeci, "Bu, erkeklerde ergenlikten beri gelen alışkanlık süreci olarak devam ediyor. Orada farklı fanztezisel şeyler görüyorlar, kendilerini rahatlatma amacıyla kullandıkları bir eyleme, alışkanlığa dönüşüyor. Erkeklerin sohbet alanları futbol, para, cinsellik alanları üzerinde dönüşür. " dedi.





"ERKEKLERİN ÇOĞUNLUĞU BU VİDEOLARI İZLİYOR"

"Ayıplı video izlemek aldatmak değil midir?" sorusunun üzerine sözlerine devam eden Türeci, "Bizim için, iletişim varsa aldatmaktır. Terapistler, bu videoları karı koca izleyerek cinsel hayatlarını renklendirdiklerini söylüyorlar. Kendinizi üzmeyin diye söylüyorum, erkekler yüzde 99 oranda bu videoları izliyor.





"ALDATMAK KARŞILIKLI İLETİŞİM İLE OLUR"

Psikolojik açıdan partnerlerin izlemesi cinsel hayatlarına renk katabiliyor. Bu yüzden 'İzledi aldattı bu adam' diyemiyoruz, aldatmak için karşılıklı iletişim gerçekleşmesi gerekir." diyerek açıklamalarını sürdürdü.