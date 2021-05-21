CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında zorla getirme kararı çıkarıldı. Bu gelişmenin ardından zorla getirme kararı araştırma konusu oldu. Peki, zorla getirme kararı nedir? İşte detaylar..

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un evinin CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş tarafından fotoğraflanmasıyla ilgili davada CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında zorla getirme kararı çıkarıldı.

Bu gelişmenin ardından zorla getirme kararı hakkındaki bilgiler araştırılmaya başlandı.

Peki Zorla getirme kararı nedir, nasıl uygulanır? İşte detaylar...

ZORLA GETİRME KARARI NEDİR?

''İhzar müzekkeresi'' veya ''ihzar celbi'' olarak da adlandırılan zorla getirme kararı, soruşturma veya kovuşturma aşamasında bazı işlemlerin yapılabilmesi için müşteki (şikayetçi), mağdur, şüpheli, sanık, tanık veya bilirkişi gibi suje ve ispat araçlarının gerektiğinde zor kullanılarak savcılık, hakimlik veya mahkeme önüne çıkarılmasıdır.

Zorla getirme, ilgili işlemin yapılması için gerekli süre kadar uygulanabilir. İşlem yapıldıktan sonra zorla getirme tedbiri kendiliğinden kalkar.

ZORLA GETİRME KARARI VERME ŞARTLARI

Zorla getirme kararı; ifade alma, sorgu, teşhis, keşif ve imza örneği alınması gibi işlemlerin gerçekleştirilebilmesi için uygulanan bir koruma tedbiridir.

Müşteki (şikayetçi), mağdur, şüpheli, sanık, tanık ve bilirkişi hakkında zorla getirme kararı verilebilmesi için şu şartların gerçekleşmesi gerekir (CMK 146):

Hakkında tutuklama kararı verilmesi için yeterli neden olan kişi zorla getirilebilir.

Yakalama emri düzenlenmesi için yeterli nedenler bulunan kişi zorla getirilebilir.

İfade alma veya sorgu işlemi için çağrılıp davete uymadığı takdirde zorla getirileceği tebliğ edilen kişi hakkında da zorla getirme kararı verilebilir.

ZORLA GETİRME KARARI NASIL UYGULANIR?

Zorla getirme kararı, soruşturma evresinde Cumhuriyet savcısı veya sulh ceza hakimi, kovuşturma evresinde ise mahkeme tarafından verilmektedir. Zorla getirme kararı verilmesi hususunda kolluk görevlilerine yetki tanınmamıştır. Kolluk yalnızca zorla getirme kararının uygulamakla yükümlüdür.

Zorla getirme kararının uygulanması kolluk görevlileri tarafından getirilmesi emredilen kimsenin tutulması yoluyla gerçekleştirilmektedir. Çağrılan kişi mümkünse derhal, değilse en geç yirmi dört saat içerisinde çağıran Cumhuriyet savcısı, hakim veya mahkeme önüne götürülmektedir. Böylece zorla getirme kararı ile kişi en geç yirmi dört saat içerisinde adliyeye götürülerek çağrılma sebebine ilişkin işlemi tamamlayacaktır.

Hakkında zorla getirme kararı verilen kimse karara uygun surette adliyeye giderek karara sebep olan işlemlerini tamamlamalıdır. Bu işlemin ardından karar kalkacaktır. Kanunun 146.maddesinde de açıkça ifade edildiği üzere zorla getirme sorguya çekilme veya ifade almanın sonuna kadar devam eder bir işlemdir.