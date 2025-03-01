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Müslümanlar için büyük bir manevi değere sahip olan Ramazan ayı, bu gece yapılan ilk sahurla birlikte başladı. Tüm İslam âlemi, bereketin, paylaşmanın ve sabrın simgesi olan bu mübarek ayın ilk orucunu tutarken, iş dünyasından da Ramazan’a dair mesajlar gelmeye başladı.

Bu kapsamda, Vestel CEO’su Ergün Güler, Ramazan ayının önemine vurgu yaparak çalışanlarına ve tüm Müslümanlara yönelik bir tebrik mesajı yayımladı. Güler’in paylaşımı, çalışanlar ve kamuoyu tarafından olumlu karşılanırken, Vestel’in bağlı olduğu Zorlu Holding’in CEO’su Cem Köksal’ın bu mesaj karşısındaki tepkisi ise dikkatleri üzerine çekti.

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"70 YILLIK TARİHİMİZDE RAMAZAN AYI KUTLAMASI YOK"

Güler'in, "Değerli ailem" diye başladığı ve "Hepinizi sevgiyle kucaklıyor, aileleriniz ile birlikte huzur dolu bir Ramazan ayı diliyorum." diye bitirdiği tebrik mesajına Cem Köksal, tüm çalışanların göreceği şekilde paylaştığı mesajda, "Bu grubun 70 yıllık tarihinde de Ramazan ayı kutlaması yer almadı. Şirket olarak dinden bağımsız bir duruşumuz var." şeklinde tepki gösterdi.

CEM KÖKSAL'A TEPKİLER ARTIYOR

Zorlu Holding CEO’su Cem Köksal’ın yaptığı açıklamalar, kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, sosyal medyada tepkiler hızla büyüyor. Köksal’ın sözlerine karşı oluşan tepkiler, holding bünyesindeki markalara yönelik boykot çağrılarına dönüşmüş durumda.

TOGG DA BOYKOTTAN ETKİLENEBİLİR

Özellikle tüketici nezdinde güçlü bir yer edinmiş olan Zorlu Holding’e ait markalar, sosyal medya platformlarında yoğun eleştirilere maruz kalırken, boykot kampanyaları da giderek yayılıyor. Togg’un da bu tepkilerden etkilendiği görülüyor. Bilindiği üzere Zorlu Holding, Türkiye’nin yerli otomobil projesi Togg’un önemli ortaklarından biri konumunda ve CEO Cem Köksal da bu alanda aktif bir rol üstleniyor.

Yaşanan gelişmeler, Zorlu Holding’in ve CEO Köksal’ın açıklamalarına dair kamuoyundaki tartışmaları derinleştirirken, şirketin bu tepkilere nasıl bir yanıt vereceği merak konusu oldu.