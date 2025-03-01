Zorlu Holding CEO’su Cem Köksal gözaltına alındı

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Zorlu Holding CEO’su Cem Köksal, alt kurumu Vestel'in CEO’su Ergün Güler'in Ramazan mesajı yayınlamasına gösterdiği tepki sonrası gözaltına alındı.

Ramazan ayının başladığı gece Vestel CEO’su Ergün Güler, bir kutlama mesajı yayınlamış, kısa süre sonra da üst yöneticisi, Zorlu Holding CEO’su Cem Köksal da "nasıl böyle bir mesaj paylaşırsın" minvalinde tepki mesajı yayınlamıştı.

BOYKOT ÇAĞRILARI

Zorlu Holding CEO’su Cem Köksal, şirket içinde dini bayramların kutlanmasıyla ilgili tartışmalara neden olan açıklamalarıyla kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Köksal, “Bu grubun 70 yıllık tarihinde Ramazan ayı kutlaması olmadı. Şirket olarak dinden bağımsız bir duruşumuz var.” ifadelerini kullanarak, konuya ilişkin net bir tutum sergiledi.

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SOSYAL MEDYADA TEPKİLER ÇIĞ GİBİ

Köksal’ın açıklamaları, özellikle sosyal medya platformlarında büyük tepki çekti. Kullanıcılar, bu sözleri “saygısızlık” olarak nitelendirerek, Zorlu Holding bünyesindeki markalara karşı boykot çağrıları yapmaya başladı. Kısa sürede geniş kitlelere ulaşan tepkiler, şirketin kamuoyundaki imajını tartışmaya açtı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yaşanan gelişmelerin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Savcılık, Köksal hakkında “İnanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme” (TCK md. 115) suçu kapsamında re’sen soruşturma başlattığını duyurdu.

Başsavcılık tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Bugün bazı sosyal ve görsel medya platformlarında yer alan haberlere istinaden, Zorlu Holding CEO’su Cem Köksal’ın çalışanlarına yönelik Ramazan ayının kutlanmaması yönünde bir e-posta göndermesiyle ilgili olarak, ‘İnanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme’ suçu kapsamında Cumhuriyet Başsavcılığımızca re’sen soruşturma başlatılmıştır.

GÖZALTINA ALINDI

Köksal’ın soruşturma kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Güvenlik Şube ekipleri tarafından gözaltına alındığı öğrenildi.