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Haber Merkezi

Türkiye bu olayı konuşuyor....

Ramazan'ın gelişi üzerine çalıştığı kurumdaki iş arkadaşlarına tebrik mesajı gönderen Vestel Ceo’su Ergün Güler, şirketin bağlı olduğu Zorlu Holding CEO’su Cem Köksal tarafından sert bir tepkiye maruz kaldı.

Köksal, dini bayramların şirket içinde kutlanması gerektiğini savunarak, "Bu grubun 70 yıllık tarihinde Ramazan ayı kutlaması yok. Dinden bağımsız bir duruşumuz var." ifadelerini kullandı.

TEPKİLER ÇIĞ GİBİ BÜYÜDÜ

Zorlu Holding CEO’su Cem Köksal’ın yaptığı açıklamalar, kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, sosyal medyada tepkiler hızla büyüdü.

Sosyal medya kullanıcıları, yapılan saygısızlık üzerine holding bünyesindeki markalara yönelik boykot çağrıları yapmaya başladı.

SORUŞTURMA AÇILDI

Cem Köksal'a karşı tepkiler büyürken, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yaşananlar üzerine harekete geçti.

Savcılık, Zorlu Holding Ceo’su Cem Köksal hakkında soruşturma başlattı.

Soruşturmanın gerekçesi, “İnanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme” olarak ifade edildi.

SAVCILIKTAN AÇIKLAMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "Bugün bir kısım sosyal ve görsel medya yayınlarına yansıyan Zorlu Holding Ceo’su Cem Köksal isimli şahıs hakkında tüm çalışanlarına yönelik Ramazan ayının kutlanmaması içerikli mail atması olayıyla ilgili olarak “İnanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme (TCK md. 115)” suçundan Cumhuriyet Başsavcılığımızca re’sen soruşturma başlatılmıştır." denildi.