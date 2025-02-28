Zorlu Holding CEO'sundan Ramazan tebriğine sert tepki

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Paylaşmanın ve iyiliğin simgesi Ramazan, tüm İslam aleminde coşkuyla karşılanıyor.

Müslümanlar için büyük manevi değere sahip olan Ramazan ayının ilk orucu bugün tutulacak.

Vestel CEO’su Ergün Güler de, bir tebrik mesajı paylaşarak Ramazan ayını kutladı.

Vestel şirketinin bağlı olduğu Zorlu Holding CEO’su Bekir Cem Köksal ise, Güler'in paylaşımına beklenmedik bir tepki verdi.

RAMAZAN TEBRİĞİ YAYIMLADI

Ergün Güler Ramazan tebriği mesajında şunları ifade etti:

"Değerli Ailem:



Yaşamımıza birlik, beraberlik ve dostluk ile birlikte hoşgörü getiren Ramazan ayına kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İnsan ilişkilerini güçlendiren ve umutları canlandıran bu güzel ayın ülkemize, dünyaya ve Vestel ailesinin siz değerli üyelerine barış, kardeşlik ve mutluluk getirmesini temenni ediyorum.

Hz. Mevlana'nın, Mesnevide dediği gibi:



"Ramazan Allah tarafından, bereket, hizmet ve yaradana yakınlaşma ayı olarak bahş edilmiş bir aydır. Aynı zamanda Allah'ın insanın kendi nefsini terbiye edişinden dolayı ona eğildiği. ona mükafat verdiği tenezzül ettiği aydır."



Hepinizi sevgiyle kucaklıyor, aileleriniz ile birlikte huzur dolu bir Ramazan ayı diliyorum.



Sevgi ve Saygılarımla"

"ŞİRKET OLARAK DİNDEN BAĞIMSIZ BİR DURUŞUMUZ VAR"

Cem Köksal ise Ergün Güler'in yaptığı paylaşıma tepki niteliğinde, tüm çalışanların göreceği şekilde paylaştığı mesajda şöyle dedi: