Zorlu Holding eski CEO'su Cem Köksal serbest bırakıldı

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İstanbul Başsavcılığı tarafından hakkında "inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme" suçundan soruşturma başlatılan ve gözaltına alınan Zorlu Holding CEO’su Cem Köksal hakimlik tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Köksal ayrıca yaşanan olayın ardından görevinden istifa etmişti.

NE OLMUŞTU?

Vestel CEO'su Ergün Güler, Ramazan'ın başlaması nedeniyle çalışanlarına gönderdiği e-posta mesajında, "Hepinize sevgiyle kucaklıyor, aileleriniz ile birlikte huzur dolu bir Ramazan ayı diliyorum" demişti.

Ayrıntılar geliyor...