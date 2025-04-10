Zorlu Holding eski CEO'su Cem Köksal'a hapis talebi

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Dini değerler üzerinde baskı kuranlara müsamaha gösterilmiyor...

Vestel Şirketler CEO'su Ergün Güler, Ramazan ayının başlaması dolayısıyla çalışanlara yönelik bir mesaj paylaşmış mesaja Zorlu Holding CEO'su Cem Köksal tepki göstererek şirket olarak kutlama yapılacak günlerin arasında "Şeker ve Kurban" bayramlarının olduğunu yazmıştı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Mesajın sosyal medyada yayınlanmasının ardından Köksal hakkında "inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme" suçundan re’sen soruşturma başlatılmıştı.

Yapılan soruşturma sonucu gözaltına alınan Zorlu Holding CEO'su Cem Köksal, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

5 YIL 3 AYA KADAR HAPİS TALEBİ

Hazırlanan iddianamede şüpheli Cem Köksal’ın zincirleme şekilde ‘inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme’ suçundan 1 yıl 3 aydan 5 yıl 3 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Şüphelinin yargılanmasına önümüzdeki günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’nde başlanacak.

GÖREVİNDEN İSTİFA ETTİ

Zorlu Holding Yönetim Kurulu, holdingin Üst Yöneticisi (CEO) Cem Köksal'ın görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamada, "Zorlu Holding'in 1953 yılından bu yana aile değerleri ve iş ahlakına sahip, ülkemizin milli ve manevi değerleriyle bütünleşen bir kurum olduğu kamuoyunun da malumudur." ifadeleri kullanıldı.

OLAYIN GEÇMİŞİ NEDİR?

Vestel CEO'su Ergün Güler, Ramazan'ın başlaması nedeniyle çalışanlarına, e-posta gönderdi.

Güler, "Hepinize sevgiyle kucaklıyor, aileleriniz ile birlikte huzur dolu bir Ramazan ayı diliyorum" dedi.

Güler'in e-postasına aynı şirketin bir başka üst düzey yöneticisi, yani Zorlu Holding CEO'su Cem Köksal, tepki gösterdi.

MESAJA TEPKİ GÖSTERDİ

Köksal, sızan mailinde, Güler'i mesajı konusunda uyardı ve özetle şunları ifade etti:

Bizim kurumsal olarak kutlanacak günler listemizde Ramazan ayı yer almıyor. Dini günlerden Şeker ve Kurban bayramları yer alıyor. Bunlar dışındaki dini günleri kurumsal olarak kutlamamız doğru değil. Bu grubun 70 yıllık tarihinde de Ramazan ayı kutlaması yer almadı. Şirket olarak dinden bağımsız bir duruşumuz var. Çok uluslu bir şirket olmaya çalışırken her dinden ve milletten de çalışanlarımız olmasını bekliyoruz. Buna benzer konuda seni daha önce de uyarmıştım. Lütfen bunu hiçbir şekilde tekrarı olmasın. Bu uyarımı da ciddiye almanı özellikle rica ediyorum.

Bu mesajlaşma sosyal medyada yayıldı ve tepki gösterildi.