Zorunlu kış lastiği uygulaması 1 Aralık itibarıyla başladı Ticari araçlar için zorunlu kış lastiği uygulamasının vakti geldi. 1 Nisan 2024'e kadar sürecek uygulamaya uymamanın cezası ise 2 bin 568 lira...

ensonhaber.com

İstanbul'da 25 Kasım'da yürürlüğe giren ticari araçlar için zorunlu kış lastiği uygulaması 1 Aralık itibarıyla tüm Türkiye'de yürürlüğe girdi.

Zorunlu olduğu halde araçlarına kış lastiği taktırmayanlara 2023 yılı için 2 bin 568 lira ceza uygulanacak.

Kış lastiği taktırmama cezası Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca açıklanan yeniden değerleme oranı çerçevesinde 1 Ocak 2023 itibarıyla güncellenecek.

Denetimler Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Ticaret Bakanlığı sınır kapıları birimleri ve belediyelerin yetkili birimleri tarafından gerçekleştirilecek.

Özel araçlar için zorunlu değil

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın düzenlemeleri kapsamında 1 Aralık-1 Nisan döneminde tüm ticari araçlar için kış lastiği kullanma zorunluluğu bulunuyor.

Özel araçlar için ise yasal zorunluluk olmamasına karşın kış lastiğinin kullanılması öneriliyor.

Oto lastikçilerde yoğunluk

Buzlu, karlı ve sulu yol şartlarında yol tutuş, hızlanma, durma ve viraj alma açısından yaz lastiklerine oranla daha iyi olan kış lastiklerini taktırmak isteyen sürücüler soluğu oto lastikçilerinde aldı.

Özellikle zorunlu kış lastiği uygulamasının başlamasına saatler kala lastik ustaları yoğun mesai içinde çalışıyor.

"Can güvenliği açısından çok önemli"

Kış lastiklerinin can güvenliği açısından çok önemli olduğunu belirten lastik ustası Temel Anıl, "Kış lastikleri çok önemli. Bugün sadece ticari araçlar için diyorlar ama bence herkes kış lastiği taktırmalı. Kış lastiklerinde vakumlar var. Bu vakumlar yola daha iyi tutunmasını sağlıyor. Kış lastiğinin kauçuk yapısı diğerlerinden daha farklı. Soğuk hava için tasarlandı. İnsanlar bunu kar lastiği gibi görüyor. Bu kar lastiği değil, soğuk havanın lastiğidir. Kar yağdığı zaman bize akın ediyorlar. Bu karla alakalı değil, kışla alakalıdır. Ben herkesin taktırmasını ve kullanmasını tavsiye ediyorum. Kış lastiği en az 5 yıl kullanılabiliyor. Bu lastikler can güvenliği açısından çok önemli" dedi.