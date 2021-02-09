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    Zühtü Arslan: AYM kararlarının uygulanmaması Anayasa'yı işlevsiz hale getirebilir

    AYM Başkanı Arslan, Anayasa Mahkemesi kararlarının bağlayıcı olduğunu belirtti.
    • AA
    • 09.02.2021 - 11:55
    • Güncelleme : 09.02.2021 - 12:26
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    Zühtü Arslan: AYM kararlarının uygulanmaması Anayasa'yı işlevsiz hale getirebilir

    Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Zühtü Arslan, mahkemenin kararları hakkında açıklamada bulundu.

    AYM Başkanı Arslan, mahkemenin yeni üyesi İrfan Fidan’ın yemin törenine katılarak konuşma yaptı.

    Arslan, Anayasa'ya ve ilgili kanuna göre idari ve yargısal makamların, Anayasa Mahkemesi kararlarını uygulamakla yükümlü olduğunu söyledi.

    "ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI BAĞLAYICIDIR"

    Arslan, "Anayasa Mahkemesi kararlarının bağlayıcılığı ve buna bağlı olarak uygulanma zorunluluğu, anayasal hak ve özgürlüklerin korunmasının da güvencesidir." dedi.

    Zühtü Arslan: AYM kararlarının uygulanmaması Anayasa'yı işlevsiz hale getirebilir ViDEO

    Zühtü Arslan: AYM kararlarının uygulanmaması Anayasa yı işlevsiz hale getirebilir #1

    Anayasa Mahkemesi kararlarının uygulanmamasının, Anayasa'yı tamamen anlamsız ve işlevsiz hale getirebileceğini belirten Arslan, görüşünü şu şekilde paylaştı:

    "HUKUKA OLAN GÜVENİN SARSILDIĞI YERDE..."

    "Anayasanın anlamsız hale geldiği, bireylerin ve toplumun hukuka ve devlete olan güveninin sarsıldığı yerde ise bizleri bir arada tutan değerleri koruma imkanı kalmayacaktır."

    Zühtü Arslan: AYM kararlarının uygulanmaması Anayasa yı işlevsiz hale getirebilir #2

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