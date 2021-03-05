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Zuhur nedir, ne demek? TDK Zuhur ne anlama gelir?

Zuhur nedir, ne demek? TDK Zuhur ne anlama gelir?

Twitter'da en çok konuşulan konular arasında bulunan ''zuhur'' kelimesi, vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, zuhur nedir?