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    Zuhur nedir, ne demek? TDK Zuhur ne anlama gelir?

    Twitter'da en çok konuşulan konular arasında bulunan ''zuhur'' kelimesi, vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, zuhur nedir?
    • Haber Merkezi
    • 05.03.2021 - 15:18
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    Zuhur nedir, ne demek? TDK Zuhur ne anlama gelir?

    ''Mehdinin Zuhuru Bekleniyor’' başlığı, Twitter’da en çok konuşulan konular arasında yer alıyor.

    Vatandaşlar, zuhur kelimesinin ne anlama geldiğini öğrenmek için arama motorları üzerinden araştırmalarda bulunuyor.

    Peki, zuhur nedir, ne demek? TDK Zuhur ne anlama gelir?

    ZUHUR NEDİR, NE DEMEK?

    Arapça kökenli olan zuhur kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

    Osmanlıca'da zuhur kelimesi; meydana çıkmak, ansızın meydana gelmek, baş göstermek, görünmek anlamlarında kullanılmıştır.

    İslam Ansiklopedisi'ne göre zuhur, Hakk’ın isim ve fiillerinin alemde tecelli etmesi anlamında kullanılan bir tasavvuf terimidir.

    TDK ZUHUR ANLAMI

    TDK'ye göre zuhur kelimesinin anlamı şu şekildedir:

    Ortaya çıkma, görünme, belirme, baş gösterme, meydana çıkma

    Zuhur nedir, ne demek? TDK Zuhur ne anlama gelir? #1

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