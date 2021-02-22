Zül saymak nedir, ne demek? TDK Zül ne anlama gelir?

Zül saymak nedir, ne demek? TDK Zül ne anlama gelir?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kullanılan zül saymak terimi vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki zül saymak nedir, ne anlama gelir?

AK Parti İzmir 7. Olağan İl Kongresi'nde konuşan cumhurbaşkanı Erdoğan CHP'yi eleştirirken "Zül saymak" ifadesini kullandı.

Erdoğan'ın açıklamasından sonra vatandalar da zül saymak nedir diye araştırma başladı.

Peki zül saymak anlamı nedir? Zül saymak ne anlama gelir?

ZÜL SAYMAK NE DEMEK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, AK Parti İzmir 7. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada CHP ile ilgili ''CHP eski bakanımız albayrak'ı ve şahsımı hedef alıyor. Ülkenin hayrına en küçük bir sözü olmayan CHP'nin hezeyanlarıyla uğraşmayı zül saydık'' dediği cümle vatandaşlar tarafından çok konuşuldu.

Zül saymak bir olay veya sözü küçültücü, alçaltıcı, aşağılayıcı olarak değerlendirmek anlamına gelir.

26 karakter ile yazılan Zül saymak (veya addetmek), deyimi, z harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'z', 'ü', 'l', ' ', 's', 'a', 'y', 'm', 'a', 'k', ' ', '(', 'v', 'e', 'y', 'a', ' ', 'a', 'd', 'd', 'e', 't', 'm', 'e', 'k', ')', şeklindedir.

Zül, Arapça dilinden Türkçe'mize geçmiştir.

TDK ZÜL ANLAMI

TDK'ye göre zül kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Alçalma, düşkünlük

- Ayıplanacak şey